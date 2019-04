ബെംഗളുരു: തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെ 'നാഗിന്‍ ഡാന്‍സു'മായി മന്ത്രി. കര്‍ണാടകയിലെ ഭവന നിര്‍മാണ വകുപ്പു മന്ത്രി എം ടി ബി നാഗരാജാണ് ഹോസ്‌കോട്ടെയില്‍ പ്രചരണത്തിനിടെ നൃത്തച്ചുവടുകള്‍ വെച്ചത്.

ചിക്കബല്ലപുരയില്‍നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വീരപ്പമൊയ്‌ലിയുടെ പ്രചരണത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു നാഗരാജ്. മന്ത്രി ചുവടുകള്‍ വച്ചതോടെ പ്രവര്‍ത്തകരും ഒപ്പം ചേര്‍ന്നു

'നാഗിന്‍' എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലെ പാട്ടിന് അനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയുടെയും പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Karnataka Housing Minister MTB Nagraj dances with a group of people while campaigning in Hoskote. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/InQmOuLOis