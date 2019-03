കൊച്ചി: ലോക്‌സഭാ സീറ്റ് നല്‍കാതിരുന്നതിന് പരിഭവം പ്രകടിപ്പിച്ച കെ.വി തോമസിന് എറണാകുളത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സ്വീകരണം. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ കെ. വി തോമസിനെ അണികള്‍ മുദ്രാവക്യം വിളികളോടെ ഹാരമണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. ലോക്‌സഭാ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും പോകുമെന്നും കെ.വി. തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സാധാരണ പ്രവര്‍ത്തകനായാണ് താന്‍ ഇപ്പോള്‍ എത്തിയതെന്നും സാധാരണ പ്രവര്‍ത്തകനായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1968 മുതലാണ് ഭാരവാഹിയായത്. അന്നുമുതല്‍ ഇന്നുവരെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരോടൊപ്പമാണ് ഞാന്‍. ഡിസിസി, പ്രസിഡന്റായി, കെപിസിസി ട്രഷറര്‍, എംപി, എംഎല്‍എ തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെ.വി തോമസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ജയിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകണമെന്നും കെ.വി തോമസ് പറഞ്ഞു. സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ല. മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പെ ഞാന്‍ മാറാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നു. അക്കാര്യം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതുമാണ്. സീറ്റ് ഇല്ലായെന്ന കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടിയാണ് ഞാന്‍ അറിഞ്ഞത്. അതിലുള്ള വേദന മാത്രമാണ് ഞാന്‍ അറിയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

നേതാക്കളെയും പ്രവര്‍ത്തകരേയും കണ്ടതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ വിഷമം ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പിന്റെ പേരിലല്ല പിന്മാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രവര്‍ത്തകരാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. അവരോടൊപ്പം ഞാനുമുണ്ടാകും. യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. ഞാന്‍ ഒരു സ്ഥാനങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു സ്ഥാനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല- കെ.വി. തോമസ് വ്യക്തമാക്കി.

