അമരാവതി: വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ സ്ഥാനാര്‍ഥി വോട്ടിങ് യന്ത്രം നിലത്തെറിഞ്ഞ് തകര്‍ത്തു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടകല്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ ഗുട്ടിയിലെ പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനിലായിരുന്നു സംഭവം. വോട്ടിങ് യന്ത്രം തകര്‍ത്ത ജനസേന പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥി മധുസൂദന്‍ ഗുപ്തയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

രാവിലെ ഗുട്ടിയിലെ പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ അദ്ദേഹം വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തില്‍ നിയമസഭാ, ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ വ്യക്തമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് തര്‍ക്കമുണ്ടാക്കിയത്.

പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കലഹിച്ച മധുസൂദന്‍ ഗുപ്ത ഇതിനിടെ വോട്ടിങ് യന്ത്രം മേശയില്‍നിന്നെടുത്ത് തറയിലെറിയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വോട്ടിങ് യന്ത്രം തകര്‍ത്തതോടെ ഗുട്ടി പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനിലെ വോട്ടെടുപ്പും മുടങ്ങി. വ്യാഴാഴ്ച ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശ്.

#WATCH Jana Sena MLA candidate Madhusudhan Gupta smashes an Electronic Voting Machine (EVM) at a polling booth in Gooty, in Anantapur district. He has been arrested by police. #AndhraPradesh pic.twitter.com/VoAFNdA6Jo