മലപ്പുറം: മുസ്ലീം ലീഗിനെതിരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടത്തിയ വൈറസ് പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. ലീഗ് വൈറസല്ല ആന്റി വൈറസാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

വര്‍ഗീയ കക്ഷികള്‍ക്കെതിരെ സി.പി.എം പോലും പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും ലീഗിന്റെ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വര്‍ഗീയ കലാപങ്ങളുണ്ടായപ്പോള്‍ ലീഗിന്റെ ഇടപെടല്‍ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്- കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അംഗീകരിച്ച പാര്‍ട്ടിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുസ്ലീം ലീഗ്. അത്തരമൊരു പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ ഇത്തരമൊരു പ്രയോഗം നടത്തിയത് ശരിയല്ല. ഇതിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

എല്ലാ കാലത്തും വര്‍ഗീയ കക്ഷികള്‍ക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ് ലീഗ്. വൈറസ് ആരാണെന്ന് ഞാന്‍ പറയുന്നില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

