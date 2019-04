ന്യൂഡല്‍ഹി: താമരമുദ്രയുള്ള കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളന്‍ തന്നെയെന്ന് ജനങ്ങളുടെ കോടതി മെയ് 23-ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

റഫാല്‍ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കള്ളനാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും കണ്ടെത്തിയെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരാമര്‍ശം. തങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീംകോടതി രാഹുലിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു.

പിന്നാലെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ഹിന്ദിയിലുള്ള ട്വീറ്റ് വന്നു. താമരമുദ്രയുള്ള കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളന്‍ തന്നെയാണെന്ന് ജനകീയ കോടതി മെയ് 23-ന് തീരുമാനിക്കും. നീതി നടപ്പാകും. പാവപ്പെട്ടവരെ കൊള്ളയടിച്ച് അതിന്റെ നേട്ടം തന്റെ സമ്പന്ന സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഈ കാവല്‍ക്കാരന്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും രാഹുല്‍ ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നത് മെയ് 23-നാണ്.

