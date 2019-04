ന്യൂഡല്‍ഹി: നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തണമെന്ന പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പരിഹാസവുമായി ജമ്മു കശ്മീര്‍ നേതാക്കളായ മെഹബൂബ മുഫ്തിയും ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ മാത്രമേ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ മുന്നോട്ടുപോകൂ എന്ന ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പ്രസ്താവനയോട് ട്വിറ്ററില്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവര്‍.

ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ പുകഴ്ത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ബിജെപിക്കാര്‍ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 'ഭക്തര്‍ തല ചൊറിയുകയും ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ പുകഴ്ത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയുമാണ്'- മെഹബൂബ മുഫ്തി ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയുടെ പരാജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ പാകിസ്താന്‍ പക്ഷപാതികളാണെന്ന ബിജെപി ആരോപണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് അധ്യക്ഷന്‍ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയുടെ ട്വീറ്റ്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആകണമെന്നാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കില്‍ എല്ലാ ചൗക്കീദാര്‍മാരും ചേര്‍ന്ന് രാഹുലിനും കോണ്‍ഗ്രസിനുമെതിരെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് സങ്കല്‍പിച്ചു നോക്കൂ- എന്നായിരുന്നു ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയുടെ ട്വീറ്റ്.

Bhakts scratching their heads & at wit ends wondering if they should praise Imran Khan or not. 😷 https://t.co/V4pv4u4vgn

ഇന്ത്യ-പാക് സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ ഫലപ്രദമാകാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വീണ്ടും നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരത്തില്‍ വരണമെന്നായിരുന്നു പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴത്തേക്കാള്‍ പിന്നോട്ടുപോകുമെന്നും വിദേശ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Just imagine what all the “Chowkidar” handles would be doing to @RahulGandhi & the Congress right now if Imran Khan had endorsed RG as PM in these elections? Who is the “tukde tukde” gang now?