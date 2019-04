പനജി: നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാകുമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആയാല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയെന്താകുമെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പ്രവര്‍ത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗോവയില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആയാല്‍ ഗോവയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും. ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഗോവ. എന്നാല്‍ ഈ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറും. വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയേയും സംരംഭങ്ങളേയും ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് 2019. 1931-ല്‍ ജര്‍മനിയുടെ ചാന്‍സിലറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ് അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്‌ലര്‍. മൂന്ന് മാസത്തിനകം അദ്ദേഹം ഭരണഘടന മാറ്റി എഴുതുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹിറ്റ്‌ലറെ മാതൃകയാക്കുകയാണ് ബിജെപിയും. ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാമെന്നാണ്‌ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഗ്രഹം.

പാക് പ്രധാമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ മോദി വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് മോദിയും ഇമ്രാന്‍ ഖാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നത്. മോദി ജയിക്കണമെന്ന് എന്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാകിസ്താന് മോദി പ്രിയങ്കരനായ പ്രധാമന്ത്രിയാണ്. അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് മോദിയും അമിത് ഷായും ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു-കെജ് രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

