മഥുര: ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ മുന്‍ സിനിമാ നടി ഹേമമാലിനിയുടെ ആസ്തി 101 കോടി. മഥുര ലോക്‌സഭാ സീറ്റിലേക്കാണ് ഹേമ മാലിനി മത്സരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള സിറ്റിങ് എംപി കൂടിയാണ് ഹേമ മാലിനി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ ആസ്തിയില്‍ 34.6 കോടിയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് വിവരങ്ങള്‍ ഉള്ളത്.

2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ നടിയുടെ ആസ്തിയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 66 കോടി രൂപയാണ്. പുതിയ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ ഇവരുടെ ഭര്‍ത്താവും നടനുമായ ധര്‍മേന്ദ്രസിങ് ദിയോളിന്റെ ആസ്തിയിലും വര്‍ധവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 12.30 കോടി രൂപ വര്‍ധിച്ച് 123.85 കോടിയാണ് ധര്‍മേന്ദ്രസിങ്ങിന്റെ ആസ്തി

അതേസമയം ഹേമാമാലിനിക്ക് 6.75 കോടിയും ഭര്‍ത്താവ് ധര്‍മേന്ദ്ര സിങ്ങിന് 7.37 കോടിയും കടമുണ്ട്.

ആദായ നികുതി റിട്ടേണായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷംകൊണ്ട് ഇരുവര്‍ക്കും 10 കോടിരൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം 2013-2014 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഹേമ മാലിനിയുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം 15.93 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നുവെങ്കില്‍ 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ അത് 1.19 കോടിയായി. 2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 3.12 കോടി 2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 1.19 കോടി, 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 4.30 കോടി എന്നിങ്ങനെയാ് വാര്‍ഷിക വരുമാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ ഹേമ മാലിനി 9.87 കോടിയും ഭര്‍ത്താവ് ധര്‍മേന്ദ്ര സിങ് 9.73 കോടിയും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിഎച്ച്ഡി ബിരുദമാണ്. രണ്ടുതവണ രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന ഹേമ മാലിനി 2014 ല്‍ ആണ് മധുരയില്‍ നിന്ന് ലോകസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത്.

