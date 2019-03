കൊല്‍ക്കത്ത: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതികരണവുമായി ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. രാഹുല്‍ഗാന്ധി വെറുമൊരു കുട്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായം പറയാന്‍ തനിക്ക് താത്പര്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മിനിമം വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മമതാ ബാനര്‍ജി പ്രതികരിച്ചില്ല.

ബംഗാളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ചുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി മമതാ ബാനര്‍ജിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയും അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ വിമര്‍ശനം.

മമതാ സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ ബംഗാളില്‍ ഒരുമാറ്റവും സംഭവച്ചിട്ടില്ലെന്നും വികസനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രതികരണം തേടിയപ്പോഴാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം വെറും കുട്ടിയാണെന്നും മമതാ ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞത്.

