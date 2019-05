ലഖ്‌നൗ: എസ്പി-ബിഎസ്പി സഖ്യത്തെ ജാതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നടപടി പക്വതിയില്ലാത്തതും പരിഹാസവുമാണെന്ന് ബിഎസ്പി അധ്യക്ഷ മായാവതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ബിജെപി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇച്ഛാഭംഗമാണ് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതും ബുദ്ധിശൂന്യവുമായ ആരോപണങ്ങളുന്നയിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ബിജെപി വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ വരില്ലെന്നും ഒരിക്കല്‍ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള മോദിയുടെ സ്വപ്‌നം നടക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പാണ്. ഞങ്ങളുടെ സഖ്യം ജാതിയമാണെന്ന് പറയുന്നത് ചിരിപടര്‍ത്തുന്നതും അപക്വവുമാണ്. ജന്മനാ പിന്നാക്ക ജാതിക്കാരനല്ലാത്ത മോദി ജാതീയത എന്താണെന്നും അതിന്റെ വേദന എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ സഖ്യത്തെ കുറിച്ച് മോദിയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന ഒഴിവാക്കണം. അത് ശരിയല്ല.

മോദി സ്വന്തം നാടായ ഗുജറാത്തിലേക്ക് തന്നെ നോക്കണം. അവിടെ ദളിതുകള്‍ക്ക്‌ മാന്യമായൊരു ജീവിതം സാധ്യമല്ല. തങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാനുള്ള അനുവാദം പോലും അവിടുത്തെ ദളിതുകള്‍ക്കില്ല. അവര്‍ എപ്പോഴും അക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും മായാവതി പറഞ്ഞു.

