ബെംഗളൂരു: ലോക്‌സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് 24 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പേ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കര്‍ണാടകയിലെ ജെഡിഎസിന്റെ ഏക എംപിയായിട്ടുള്ള പ്രജ്വല്‍ രേവണ്ണ. തുമകുരുവില്‍ പരാജയപ്പെട്ട മുത്തച്ഛനും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ എച്ച്.ഡി.ദേവഗൗഡക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രജ്വല്‍ രേവണ്ണ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വര്‍ഷങ്ങളായി വിജയിച്ച് പോന്നിരുന്ന ഹാസന്‍ സീറ്റ് കൊച്ചുമകന് വിട്ട് കൊടുത്താണ് ദേവഗൗഡ ഇത്തവണ തുമകുരുവില്‍ മത്സരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ബിജെപിയുടെ ബസവരാജിനോട് അദ്ദേഹം 13339 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടു. ഹാസനില്‍ പ്രജ്വല്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 141324 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു വിജയം.

എന്നാല്‍ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രജ്വല്‍ രേവണ്ണ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് നിര്‍ണായക തീരുമാനം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളും ജെഡിഎസ് പ്രവര്‍ത്തകരും എച്ച്.ഡി.ദേവഗൗഡ പാര്‍ലമെന്റില്‍ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാസനിലെ ജനങ്ങളും അതാഗ്രഹിക്കുന്നുന്നു. അത് കൊണ്ട് ഞാന്‍ രാജിവെക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹാസനില്‍ നിന്ന് ദേവഗൗഡ വീണ്ടും ജയിച്ച് പാര്‍ലമെന്റിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കര്‍ണാടകത്തില്‍ ബിജെപിക്കെതിരെ സഖ്യത്തില്‍ മത്സരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസിനും ജെഡിഎസിനും ഓരോ സീറ്റില്‍ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്.

രാജിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ എച്ച്.ഡി.ദേവഗൗഡ, മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി, മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ എന്നിവരടക്കമുള്ളവരെ കാണുമെന്ന് പ്രജ്വല്‍ രേവണ്ണ പറഞ്ഞു. താന്‍ രാജിവെക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സമ്മര്‍ദം ഇല്ലെന്നും മുത്തശ്ഛനെ പാര്‍ലമെന്റിലെത്തിക്കുക മാത്രമാണ് രാജിക്ക് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദേവഗൗഡയുടെ മകനും കര്‍ണാടയിലെ മന്ത്രിയുമായ എച്ച്.ഡി.രേവണ്ണയുടെ മകനാണ് പ്രജ്വല്‍. ഹാസനില്‍ പ്രജ്വല്‍ രേവണ്ണയുടെ പ്രചാരണത്തിനിടെ ദേവഗൗഡ കരഞ്ഞത് ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ദേവഗൗഡയുടെ മറ്റൊരു മകനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമിയുടെ മകൻ നിഖില്‍ കുമാരസ്വാമി മാണ്ഡ്യയില്‍ മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ച സുമലതയോട് പരാജയപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Hassan's new MP Prajwal Revanna to resign and pave way for grandfather H D Deve Gowda