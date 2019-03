അഹമ്മദാബാദ്: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പാകിസ്താന്‍ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാനി. ഗുജറാത്തിലെ മെഹ്‌സാനയില്‍ ബി.ജെ.പി. വിജയ്‌സങ്കല്‍പ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം.

ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല, എന്നാലും മെയ് 23-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എങ്ങാനും ജയിച്ചാല്‍ പാകിസ്താനില്‍ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കും. കാരണം അവര്‍ക്ക് പാകിസ്താനുമായി ആണല്ലോ ബന്ധം.- വിജയ് രൂപാനി പറഞ്ഞു.

മെയ് 23-ന് ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ നരേന്ദ്രമോദി വിജയിക്കുമെന്നും അത് പാകിസ്താന് വലിയ വിഷമമാകുമെന്നും വിജയ് രൂപാനി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പ്രസംഗത്തിനിടെ ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ വിവാദപരാമര്‍ശം നടത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സാം പിത്രോഡയ്‌ക്കെതിരെയും രൂപാനി രൂക്ഷവിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചു.

