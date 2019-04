ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊല്ലത്തെ മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി.യും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിരുന്ന എസ്. കൃഷ്ണകുമാര്‍ ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ബി.ജെ.പി. ദേശീയവക്താവ് ഷാനവാസ് ഹുസൈന്‍ അദ്ദേഹത്തെ പൂച്ചെണ്ട് നല്‍കി സ്വീകരിച്ചു.

1984 മുതല്‍ 1991 വരെ കൊല്ലം ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി.യായിരുന്നു എസ്. കൃഷ്ണകുമാര്‍. ഇതിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി. പിന്നീട് 2003-ല്‍ അദ്ദേഹം കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബി.ജെ.പിയില്‍ എത്തിയെങ്കിലും 2004-ല്‍ ബി.ജെ.പി.യില്‍നിന്നും പുറത്തുപോയി. 2004-ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മാവേലിക്കരയില്‍ ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായും എസ്. കൃഷ്ണകുമാര്‍ മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ബി.ജെ.പി. വിട്ട് വീണ്ടും കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയത്.

Delhi: S Krishna Kumar, former Congress MP from Kollam (Kerala), joins Bharatiya Janata Party pic.twitter.com/v5374QVaKb — ANI (@ANI) April 20, 2019

