പട്ന: മുസഫര്‍പുരിലെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ഇവിഎം, വിവിപാറ്റ് മെഷീനുകള്‍ കണ്ടെടുത്തു. തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ചാംഘട്ട വോട്ടിങ്ങിനിടെയാണ് സംഭവം. സെക്ടര്‍ ഓഫീസറുടെ കയ്യിലുള്ള റിസര്‍വ്വ് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് യന്ത്രങ്ങള്‍ ഹോട്ടല്‍മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അറിയിച്ചു.

വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത സംബന്ധിച്ച് പല കോണുകളില്‍ നിന്ന് സംശയങ്ങളുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ച വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവര്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോയപ്പോൾ യന്ത്രങ്ങള്‍ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം.

എന്നാല്‍ ഹോട്ടലിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ചട്ടം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇതു ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ നടന്ന പരിശോധനയില്‍ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

