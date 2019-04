ന്യൂഡല്‍ഹി: നമോ ടിവിയിലെ പരിപാടികളും പ്രസംഗങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യം എന്ന നിലയിൽ കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ. നമോ ടിവിയിലെ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനാല്‍ ഇത് പരസ്യമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നുമാണ് ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസിലെ മാധ്യമ നിരീക്ഷണ സമിതി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചത്. നമോ ടിവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

അതേസമയം, നമോ ടിവി ബി.ജെ.പി.യുടെ നമോ ആപ്പിന്റെ ഒരു ഫീച്ചര്‍ മാത്രമാണെന്ന് ബി.ജെ.പി. ഐ.ടി. സെല്‍ മേധാവി അമിത് മാല്‍വിയ പ്രതികരിച്ചു. നമോ ടിവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കുലറൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എന്തെങ്കിലും സര്‍ക്കുലര്‍ ലഭിച്ചാല്‍ അതിന് വിശദീകരണം നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. നമോ ടിവി പരിപാടികള്‍ക്കായി ഡി.ടി.എച്ച് സ്ലോട്ടുകള്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അമിത് മാല്‍വിയ പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ നമോ ടിവിയുടെ ലോഗോയ്ക്ക് മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. നമോ ടിവിയിലെ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മോദിയുടെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ മറ്റു പബ്ലിക് ഡൊമൈനുകളിലും ലഭ്യമായവയായതിനാല്‍ അത് പരസ്യമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വ്യക്തമാക്കിയത്.

നമോ ടി.വി. ഡി.ടി.എച്ച്. സേവനദാതാക്കള്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ നമോ ടിവി ഡി.ടി.എച്ച്. സേവനദാതാക്കള്‍ നല്‍കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സര്‍വ്വീസാണെന്നും ഇതിന് അപ് ലിങ്കിങ്/ ഡൗണ്‍ലിങ്കിങ് അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു വാര്‍ത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

Content Highlights: election commission officials says namo tv contents is not qualify as advertisement