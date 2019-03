ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതികള്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അഞ്ചു മണിക്ക് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ സുനില്‍ അറോറയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുക.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതിയും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യത. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, സിക്കിം, അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര്‍ എന്നീ നിയമസഭകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ളത്.

ഏഴോ എട്ടോ ഘട്ടങ്ങളിലായി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Content Highlights: Election Commission of India to hold a press conference at 5pm today-loksabha election announce