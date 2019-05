ന്യൂഡല്‍ഹി:തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനം നടത്തിയെന്ന രണ്ട് പരാതികളില്‍ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കി. കഴിഞ്ഞ മാസം 23-ന് അഹമ്മദാബാദില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നടത്തിയ റോഡ് ഷോയിലും 9-ാം തിയതി കര്‍ണാടകയിലെ ചിത്രദുര്‍ഗയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലും മോദി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനം നടത്തിയെന്ന പരാതികളിലാണ് കമ്മീഷന്റെ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ്. ചിത്രദുര്‍ഗയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ ബാലാകോട്ട് ആക്രമണം പരാമര്‍ശിച്ചതാണ് പരാതിക്കാധാരം.

ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും ചട്ടലംഘനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു. അതേ സമയം ചിത്രദുര്‍ഗയിലെ പ്രസംഗത്തിലടക്കം അഞ്ച് പരാതികളില്‍ മോദിക്ക് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കിയതില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ അശോക് ലാവസ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതുവരെ എട്ട് പരാതികളിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ക്ലീന്‍ചിറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മോദിക്ക് പുറമെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സല്‍മാന്‍ ഖുര്‍ഷിദിനെതിരെയുള്ള പരാതിയിലും കമ്മീഷന്‍ തിങ്കളാഴ്ച ക്ലീന്‍ചിറ്റ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച എല്ലാ പരാതികളിലും മേയ് ആറിന് മുമ്പായി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

