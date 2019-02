പട്‌ന: രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകളുമുണ്ടെന്ന് ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കോണ്‍ഗ്രസിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. പട്‌നയിലെ ഗാന്ധി മൈതാനില്‍ നടന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കവേയാണ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ പരാമര്‍ശം.

സഖ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ കോണ്‍ഗ്രസും ആര്‍ജെഡിയും തമ്മില്‍ ഉരസല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസിനെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം കുറയാന്‍ പാടില്ല എന്നതാണ് ആര്‍ജെഡിയുടെ ആവശ്യം.

റാലിയില്‍ സംസാരിച്ച രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തേജസ്വി യാദവിനെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. തേജസ്വി യാദവ് യുവാക്കളുടെ നേതാവാണെന്നും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കള്ളം പറയില്ലെന്നും രാഹുല്‍ പുകഴ്ത്തി. ലോക്‌സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കും നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

