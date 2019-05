ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെപ്പോലെ താനും കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. പഞ്ചാബില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെ പ്രാദേശിക ടി.വി. ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെപ്പോലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാല്‍ താനും ഒരുദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടാക്കാം. ബി.ജെ.പി. പിന്നാലെയാണ്. ഒരുനാള്‍ അവര്‍ എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തും. തന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ബി.ജെ.പി.യെ എല്ലാകാര്യങ്ങളും അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അടുത്തിടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. സുരക്ഷാവലയം ഭേദിച്ചെത്തിയ ആള്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തടിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ ആംആദ്മി പ്രവര്‍ത്തകനാണെന്നായിരുന്നു ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ ബി.ജെ.പിയാണെന്നായിരുന്നു ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ ആരോപണം.

Content Highlights: delhi cm aravind kejriwal says he will be assassinated like Indira Gandhi