ശ്രീനഗര്‍: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഡോക്ടര്‍ ഫോണില്‍കൂടി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്‍ രക്ഷിച്ചു. ജമ്മുകശ്മീരിലെ ബുച്‌പോറയിലെ 13-ാം നമ്പര്‍ ബൂത്തിലെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസറായിരുന്ന അഭാന്‍ ഉള്‍ ഹഖ് ആണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണത്. രാവിലെ ഒമ്പതുമണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ഇതേ ബൂത്തില്‍ സുരക്ഷാ ചുമതലക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സുരീന്ദര്‍ കുമാര്‍ എന്ന സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്‍ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസര്‍ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി എന്ന് മനസിലാക്കി തന്റെ യൂണിറ്റിലെ ഡോക്ടര്‍ സുനീമിനെ സഹായത്തിനായി വിളിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് സുനീം ഫോണിലൂടെ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായ വ്യക്തിക്ക് നല്‍കേണ്ട പ്രാഥമിക ചികിത്സയായ കാര്‍ഡിയോ പള്‍മണറി റെസസിറ്റേഷന്‍ എന്ന പവൃത്തിയെപ്പറ്റി സുരീന്ദര്‍ കുമാറിനെ അറിയിച്ചു. നെഞ്ചില്‍ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇരുകൈകള്‍ കൊണ്ട് സമ്മര്‍ദ്ദം നല്‍കുകയും കൃത്രിമ ശ്വാസം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാര്‍ഡിയോ പള്‍മണറി റെസസിറ്റേഷന്‍.

ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാനായി ആംബുലന്‍സ് എത്തുന്നതുവരെ ഡോക്ടറിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയതിനാല്‍ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസര്‍ അഭാന്‍ ഉള്‍ ഹഖിന്റെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താനായി. ഉപദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 50 മിനിറ്റോളം സുരീന്ദര്‍ കുമാര്‍ ഇത് തുടര്‍ന്നു. ഡോക്ടറിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയതിനാല്‍ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസര്‍ അഭാന്‍ ഉള്‍ ഹഖിന്റെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താനായി.

