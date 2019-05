ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജസ്ഥാനിലെ അല്‍വറില്‍ പെണ്‍കുട്ടി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവത്തില്‍ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ മായാവതി മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അങ്ങനെയല്ലെങ്കില്‍ അശോക് ഗെഹ്ലോത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയ പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

'ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സ്ത്രീകള്‍ മായാവതിജിയോട് ചോദിക്കും, മായാവതിജീ യുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് രാജസ്ഥാനില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഭരിക്കുന്നത്. അവിടെയൊരു ദലിത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയ പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കാത്തതെന്ന് '- ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ദലിത് പെണ്‍കുട്ടി ഭര്‍ത്താവിന്റെ മുന്നില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മായാവതി രാഷ്ട്രീയമായി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ബി.എസ്.പി. നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

PM Modi in Kushinagar, earlier today: Behenji you will have to answer, why didn't you withdraw support to Rajasthan's Congress govt after a Dalit daughter was gang-raped in the state? You are shedding crocodile tears by only making statements. pic.twitter.com/VfJ3AjFAS8