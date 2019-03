തിരുവനന്തപുരം: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളത്തിലെ 16 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സി.പി.എം. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ മാര്‍ച്ച് ഒന്‍പതിന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. വെള്ളിയാഴ്ച ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തില്‍ സീറ്റ് വിഭജനത്തില്‍ അന്തിമതീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മുന്നണിയില്‍ ഘടകകക്ഷികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനാല്‍ സീറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി അവരും ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.

ഇടതുമുന്നണി എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് പുറമേ പല വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും ചേര്‍ന്നതാണെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി. സീറ്റുവിഭജനത്തിന്റെ പേരില്‍ ആരും മുന്നണി വിടില്ലെന്നും മുന്നണിയിലേക്ക് കൂടുതല്‍പേര്‍ കടന്നുവരാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികള്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുന്‍വിധിയില്ല. ജയിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളാക്കും. ലോക്‌സഭ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് യോഗംചേര്‍ന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. ശേഷം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ-കോടിയേരി വിശദീകരിച്ചു. സിറ്റിങ് എം.പിമാരും എം.എല്‍.എമാരും മത്സരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പാര്‍ട്ടി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും എല്ലാസ്ഥാനാര്‍ഥികളെയും മാര്‍ച്ച് ഒന്‍പതിന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: cpm state secretary kodiyeri balakrishnan says cpm will announce party candidates on march 9