മുംബൈ: വിശാല സഖ്യം സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദിണ്ഡോരിയിലും ബീഹാറിലെ ഉജിയര്‍പുരിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ സിപിഎം. ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ബിഹാറിലെയും വിശാലപ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തില്‍ സിപിഎം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. സീറ്റുകള്‍ നിഷേധിച്ചതിനാലാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിശാല പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് സിപിഎം പിന്‍മാറിയത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എന്‍സിപിയുമായും ബീഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളുമായും സീറ്റിനെ ചൊല്ലി സിപിഎം ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാല്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും സീറ്റ് നീഷേധിച്ചതോടെയാണ് മത്സരിക്കാന്‍ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചത്‌.

നാസിക് ജില്ലയിലെ ദിണ്ഡോരി സീറ്റ് വേണമെന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ ആവശ്യം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി ബിജെപി വിജയിച്ച സീറ്റാണിത്. കര്‍ഷകരുടെ സ്വാധീന മേഖലയാണ് ദിണ്ഡോരി. കര്‍ഷകപ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയും സമരങ്ങളിലൂടെയും സിപിഎമ്മിന് നല്ല സ്വാധീനം ലഭിച്ച മേഖലയാണിത്.

എന്നാല്‍ സീറ്റ് എന്‍സിപിക്ക് തന്നെ നല്‍കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചതോടെ സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ സിപിഎം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ബീഹാറില്‍ ഉജിയാര്‍പുര്‍ സീറ്റും സിപിഎമ്മിന് നല്‍കില്ലെന്ന് ആര്‍ജെഡി തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് ഇവിടെയും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചത്.

