ന്യൂഡല്‍ഹി: നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തണമെന്ന പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ മോദിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം. കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല, ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍, ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രതികരണവുമായി എത്തിയത്. പാകിസ്താന്‍ മോദിയുമായി ഔദ്യോഗികമായി സഖ്യത്തിലായി- എന്നായിരുന്നു രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാലയുടെ ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള പ്രതികരണം.

മോദി ജയിക്കണമെന്ന് പാകിസ്താന്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ദയവായി രാജ്യത്തോടു പറയൂ നിങ്ങളും പാകിസ്താനുമായുള്ള ബന്ധം എത്ര ആഴമുള്ളതാണെന്ന് - ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ ആയിരുന്നു ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നതെങ്കില്‍ ട്വിറ്ററിലെ ചൗക്കീദാര്‍മാര്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോടും കോണ്‍ഗ്രസിനോടും എങ്ങിനെയാകും പ്രതികരിക്കുകയെന്ന് ഒന്നു വെറുതെ സങ്കല്‍പിച്ച് നോക്കൂവെന്നായിരുന്നു ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയുടെ ട്വീറ്റ്.

Just imagine what all the “Chowkidar” handles would be doing to @RahulGandhi & the Congress right now if Imran Khan had endorsed RG as PM in these elections? Who is the “tukde tukde” gang now?