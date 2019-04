ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 213 സീറ്റ് നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാകുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി അമേരിക്കന്‍ വെബ്‌സൈറ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 20,500 പേരെ നേരില്‍ കണ്ട് ശേഖരിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസിന് ലഭിക്കുമെന്ന് വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നത്.

ബിജെപിക്ക് 170 സീറ്റ് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് മറ്റ് പ്രാദേശിക കക്ഷികളെല്ലാം കൂടി 160 സീറ്റ് നേടുമെന്നും പറയുന്നു. 39 ശതമാനം വോട്ട് കോണ്‍ഗ്രസിനും 31 ശതമാനം വോട്ട് ബിജെപിക്കുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്.

മോദിയുടെ പ്രഭാവം മങ്ങുകയും രാഹുലിന്റെ ജനപ്രീതി വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് കണ്ടെത്തല്‍. എന്നാല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മീഡിയം ഡോട്ട് കോം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പാണ് പഠനം നടത്തിയത് എന്ന്‌ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അതേ സമയം ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് പരാമര്‍ശിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ അമേരിക്കന്‍ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.

സീവോട്ടര്‍ സ്ഥാപകനും സര്‍വെ വിദഗ്ധനുമായ യശ്വന്ത് ദേശ്മുഖ് വോട്ടിങ് നടന്നുവരവെ ഈ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പകുതി പിന്നിടുമ്പോള്‍ വന്ന റിപ്പോർട്ട് വൈറലാകുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചട്ടങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്നും ദേശ്മുഖ് പറയുന്നു.

This is precisely what I was arguing when ECI was pressing for such rules. Today's media landscape is digital and global, and can not be controlled by whatsoever means, unless you are Chinese Govt. Best approach is self-regulation and open discussion. Rest is useless bureaucracy. https://t.co/rwZyC7n4H4