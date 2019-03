ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ അടുത്ത പട്ടിക കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തിറക്കി. രാജസ്ഥാന്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 31 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

ഇതോടെ 293 ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്തിന്റെ മകന്‍ വൈഭവ് ഗഹ്‌ലോത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജോധ്പുര്‍ മണ്ഡലമാണ് വൈഭവിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ 19 സീറ്റുകളും, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആറു സീറ്റുകള്‍ വീതവുമാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.

പാര്‍ട്ടിയെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാരുമായവര്‍ക്കാണ് ഗുജറാത്തിലെ സീറ്റുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ആറു സീറ്റുകളില്‍ മൂന്നിടത്തും മത്സരിക്കുക സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാരാണ്.

Congress releases list of 31 candidates (19 Rajasthan, 6 each for Gujarat & Uttar Pradesh) for the upcoming #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/ZX4u3GUt3V