ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഒമ്പതാം സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പുറത്തുവന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മത്സരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള വയനാട് പട്ടികയിലില്ല. വടകരയില്‍ കെ.മുരളീധരന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടിടങ്ങളിലും സസ്‌പെന്‍സ് തുടരുകയാണ്.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പത്ത് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയാണ് ഒമ്പതാം പട്ടികയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

എയര്‍സെല്‍-മാക്‌സിസ് കേസില്‍ ആരോപണ വിധേയനായ ചിദംബരത്തിന്റെ മകന്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശിവഗംഗയില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടും.

ടി.സിദ്ദീഖിനെ മാറ്റി രാഹുല്‍ വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കുകയെന്നാണ്‌ കെപിസിസി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. അതേ സമയം ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ രാഹുലിനെ പരിഗണിച്ച മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാഹുലിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്ന ബെംഗളൂരു സൗത്തില്‍ ബി.കെ.ഹരിപ്രസാദാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥി. കാര്‍ത്തി ചിദംബരം മത്സരിക്കുന്ന ശിവഗംഗയിലും രാഹുലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: Congress announces the ninth list of candidates for the ensuing elections to the Lok Sabha