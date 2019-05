ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ എന്നിവര്‍ക്കെതിരായ പരാതികളില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ഇരുവര്‍ക്കും എതിരായി ലഭിച്ച പരാതികളില്‍ മെയ് ആറിന് മുന്‍പായി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിര്‍ദേശംനല്‍കിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, അമിത് ഷാ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ നല്‍കിയ പരാതികളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ ലഭിച്ച 11 പരാതികളില്‍ രണ്ട് എണ്ണത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്തെന്നും മറ്റുപരാതികള്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ഇതോടെയാണ് മെയ് ആറ് മുന്‍പായി ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് പരാതികളിലും തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും സൈനികരുടെ പേരിലും മതത്തിന്റെ പേരിലും വോട്ട് തേടിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നത്.

Content Highlights: complaint against pm modi and amit shah; sc asks to ec to decide before may 6