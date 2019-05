ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്നേഹം വിജയം തരുമെന്നും ജനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ 'ബോസ്' എന്നും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇത് നല്ലൊരു പോരാട്ടമാണ്. നരേന്ദ്ര മോദി ഉപയോഗിച്ചത് വെറുപ്പാണ്. ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ചത് സ്‌നേഹവും. അത് കൊണ്ട് സ്‌നേഹം വിജയം തരുമെന്നും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം രാഹുല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ബോസ്. ജനങ്ങള്‍ എന്ത് വിധിച്ചാലും അതംഗീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നാല് പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ഇതെന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളല്ല. മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. അതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ. മറ്റൊന്ന് കഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. നോട്ട് നിരോധനവും ഗബ്ബര്‍ സിങ് ടാക്‌സുമാണ് മറ്റുള്ളവ. അഴിമതിയും റഫാല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇതിനോടപ്പമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി അജയ്മാക്കനും രാഹുലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലെ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ മീനാക്ഷി ലേഖിയാണ് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ അജയ്മാക്കന്റെ പ്രധാന എതിരാളി. ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ ബ്രിജേഷ് ഗോയലും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.

കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജും രാഹുല്‍ വോട്ട് ചെയ്ത ബൂത്തില്‍ തന്നെയായിരുന്നു വോട്ട്. അതേ സമയം സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് നിര്‍മന്‍ ഭവനിലായിരുന്നു വോട്ട്.

Content Highlights: Love Will Win": Rahul Gandhi Jabs PM Modi After Voting In Delhi