ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരിലെ മൂന്നു തലമുറകളെ തകര്‍ത്തത് മുഫ്തി, അബ്ദുള്ള കുടുംബങ്ങളാണെന്ന മോദിയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി മെഹബൂബ മുഫ്തി രംഗത്ത്. മോദിയുടെ പരാമര്‍ശത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള കാപട്യമെന്നാണ് മെഹ്ബൂബ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ആക്രമിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോള്‍ അതേ പാര്‍ട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാനായി ദൂതന്മാരെ അയക്കുമെന്നും ഇതൊക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും മെഹബൂബ ചോദിച്ചു. 1999 ല്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സുമായും 2015 ല്‍ പിഡിപിയുമായും അവര്‍ സഖ്യമുണ്ടാക്കി. അതിന് ശേഷം എന്തിനാണ് ഭരണഘടയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 350 പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്നും മെഹബൂബ ചോദിക്കുന്നു. ബിജെപിയുടെ മുസ്ലീങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നാടുകടത്തുകയെന്ന നശീകരണ അജണ്ടയാണ് ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുന്നതെന്നും മെഹബൂബ ആരോപിച്ചു.

Why does PM bash political families pre elections & then sends his envoys to stitch alliances with the very same parties? NC in 99 & PDP in 2015. Why do they choose power over Article 370 then ? BJP with its noxious agenda of banishing Muslims & minorities wants to divide India https://t.co/8vNDz6WmjJ — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 14, 2019

നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രസിഡന്റ് എന്നീ പദവികള്‍ വേണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. കത്വയില്‍ നടന്ന ബിജെപി റാലിയില്‍ ഇതിന് മറുപടി നല്‍കവേയാണ് മുഫ്തി, അബ്ദുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ കശ്മീരിലെ തലമുറകളെ തകര്‍ത്തവരാണെന്നും ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാന്‍ അവരെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പരാമര്‍ശിച്ചത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. 2014 ല്‍ ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളെയും ജമ്മു കശ്മീരില്‍ നിന്ന് തുരത്തുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഒരു കുടുംബത്തേപ്പോലും തുരത്തിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല മുഫ്തി കുടുംബത്തിലെ രണ്ടുപേര്‍ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ 2019 ല്‍ വീണ്ടും മോദി അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്നും ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള പരിഹിച്ചു.

“We have to rid J&K of these two political families” says Modi ji in 2014 & then promptly goes & makes not one but TWO members of the Mufti family CM of J&K. In 2019 Modi ji says “we have to rid J&K of these two political families”. Another jumla Modi ji? — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 14, 2019

Content Highlights: BJP with its noxious agenda of banishing Muslims & minorities wants to divide India- Mahbooba Mufti