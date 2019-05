ന്യൂഡല്‍ഹി: സുല്‍ത്താന്‍പുരിലെ പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ അധിക്ഷേപിച്ചുള്ള ബി.ജെ.പി. എം.പി വരുണ്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം വിവാദമാകുന്നു. സുല്‍ത്താന്‍പുരില്‍ ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥിയും തന്റെ മാതാവുമായ മനേക ഗാന്ധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിനിടെയായിരുന്നു വരുണ്‍ ഗാന്ധി വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ബി.എസ്.പി.-സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടികളുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ ചന്ദ്രഭദ്രസിങ് എന്ന സോനു സിങിനെ പോലെയുള്ളവര്‍ക്ക് തന്റെ ഷൂലേസ് അഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നായിരുന്നു വരുണ്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരാമര്‍ശം. ജനങ്ങള്‍ മോനുവിനെയും ടോനുവിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവരവരുടെ തെറ്റുകളെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടാല്‍ മതി. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരുകാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ദൈവത്തെയല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. ആര്‍ക്കും നിങ്ങളെ ഒന്നുംചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. ഞാന്‍ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ മകനാണ്. എന്റെ ഷൂലേസ് അഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത മാത്രമേ അവര്‍ക്കുള്ളൂ- വരുണ്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രമന്ത്രിയും വരുണ്‍ഗാന്ധിയുടെ മാതാവുമായ മനേക ഗാന്ധിയാണ് ഇത്തവണ സുല്‍ത്താന്‍പുരിലെ ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥി. നിലവില്‍ സുല്‍ത്താന്‍പുര്‍ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വരുണ്‍ഗാന്ധി മനേക ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞതവണ പ്രതിനിധീകരിച്ച പിലിഭിത്ത് മണ്ഡലത്തിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

#WATCH BJP LS candidate from Pilibhit, Varun Gandhi in Sultanpur says, "Mai ek hi cheez aapko kehna chahta hoon, kisi se darne ki koi zarurat nahi hai....Mai khada hoon yaha pe, mai Sanjay Gandhi ka ladka hoon, mai in logon se apne jute khulvata hoon" (2.4.19) pic.twitter.com/LnA8kVDivu