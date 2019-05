ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപി ഇതിനോടകം തന്നെ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനുള്ള സീറ്റുകളില്‍ വിജയമുറപ്പിച്ചെന്ന് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെ അവകാശവാദം. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചയുടന്‍ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ വിളിച്ച് ചേര്‍ത്ത യോഗത്തെ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. അവര്‍ക്ക് ഇനി യോഗം ചേര്‍ന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാന്‍. എനിക്ക് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ അറിയാം. അഞ്ചും ആറും ഘട്ടങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ ബിജെപി കേവല ഭൂരിപക്ഷം കടന്നെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ഏഴാം ഘട്ടം കൂടി അവസാനിക്കുന്നതോടെ 300 സീറ്റുകള്‍ കടക്കുമെന്നും നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

സഖ്യങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളുടെ ശ്രമത്തേയും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. അതൊന്നും ബിജെപിയുടെ സീറ്റ് നേട്ടങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അവരെല്ലാം താഴെപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

