ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച ബി ജെ പി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മേനകാ ഗാന്ധിക്കും എസ് പി നേതാവ് അസം ഖാനുമെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്റെ നടപടി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിമുതല്‍ മൂന്നുദിവസത്തേക്ക്(72മണിക്കൂര്‍) പ്രചരണം നടത്തുന്നതില്‍നിന്ന് അസം ഖാനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്‍ വിലക്കി.

Election Commission bars Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan from election campaigning for 72 hours starting from 10 am tomorrow, for violating Model Code of Conduct during his election campaign held in Rampur. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/a9GJl385Kk — ANI (@ANI) April 15, 2019

ബി ജെ പി ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിക്കുന്ന എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയും നടിയുമായ ജയപ്രദയ്‌ക്കെതിരെ വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയതിനാണ് അസം ഖാനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്‍ നടപടിയെടുത്തത്. രാംപുറില്‍ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിനടെയാണ് ജയപ്രദയ്‌ക്കെതിരെ അസം ഖാന്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമുതല്‍ അടുത്ത 48 മണിക്കൂര്‍(രണ്ട് ദിവസം)തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്നാണ് മേനകയോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് വോട്ടു ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് മുസ്‌ലിം സമുദായാംഗങ്ങളോടു പറഞ്ഞതിനാണ് മേനകയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്.

Election Commission bars Union Minister and BJP leader Maneka Gandhi from election campaigning for 48 hours starting from 10 am tomorrow, for violating Model Code of Conduct during her election campaign held in Sultanpur. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/XIFzCm2pQC — ANI UP (@ANINewsUP) April 15, 2019

content highlights: azam khan and maneka gandhi faces ban for poll campaign