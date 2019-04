ശ്രീനഗര്‍: സിയാച്ചിനിലും നിയന്ത്രണരേഖയിലും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സൈനികര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സര്‍വീസ് വോട്ടര്‍മാരായാണ് സൈനികര്‍ സമ്മതിദാന അവകാശം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ലഡാക്ക് മേഖലയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സിയാച്ചിന്‍, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ യുദ്ധഭൂമിയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളില്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സൈനികസംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനില്‍നിന്ന് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി റിട്ടേണിങ് ഓഫീസറെ ഏല്‍പ്പിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സൈനികര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഏഴുഘട്ടങ്ങളായി നടക്കുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഏപ്രില്‍ പതിനൊന്നിനാണ് ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്തെ 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 91 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഒന്നാംഘട്ടത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. അവസാനം ലഭിച്ച കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം സിക്കിം (ഒരു സീറ്റ്) 69%, മിസോറം (ഒരു സീറ്റ്) 60%, നാഗലാന്‍ഡ് (ഒരു സീറ്റ്)78%, മണിപ്പുര്‍ (ഒരു സീറ്റ്)78.2%, ത്രിപുര (ഒരു സീറ്റ്)81 %, അസ്സം (5 സീറ്റ്)68%, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ (2 സീറ്റ്)81%, ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ (ഒരു സീറ്റ്)70.67%, ആന്ധപ്രദേശ് (25 സീറ്റ്) 66%, ഉത്തരാഖണ്ഡ് (അഞ്ച് സീറ്റ്)57.85%, ജമ്മു കശ്മീര്‍-(2 സീറ്റ്), )54.49%, തെലങ്കാന (17 സീറ്റ്) )60%, ഛത്തീസ്ഗഢ് (ഒരു സീറ്റ്)56%, അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് (രണ്ട് സീറ്റ്)66%, ബിഹാര്‍ (4 സീറ്റ്)50%, ലക്ഷദ്വീപ് (ഒരു സീറ്റ്)66%, മഹാരാഷ്ട്ര (7 സീറ്റ്)56%, മേഘാലയ (രണ്ട് സീറ്റ്)67.16%,ഒഡീഷ (നാല് സീറ്റ്)68%,ഉത്തര്‍പ്രദേശ് (8 സീറ്റ്)63.69%, എന്നിങ്ങനെയാണ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

