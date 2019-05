കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ. മമത ദീദീ, ഞാന്‍ ഇവിടെനിന്ന് ജയ് ശ്രീറം മുഴക്കുകയാണെന്നും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുമായിരുന്നു ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ വെല്ലുവിളി. ബംഗാളിലെ സൗത്ത് 24 പര്‍ഗനാസില്‍ ബി.ജെ.പി. റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന മമത ബാനര്‍ജിയുടെ അനന്തിരവന്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താലാണ് തന്റെ റാലിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്നും മമതയുടെ ഭരണത്തില്‍ ദുര്‍ഗാ പൂജയ്ക്ക് പോലും അനുമതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അമിത് ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 'ഇന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഞാന്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അതില്‍ ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍ മമതാജിയുടെ അനന്തിരവനാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അവരുടെ അനന്തിരവന്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്നാണ് അവരുടെ ഭയം. അതിനാലാണ് ഞങ്ങളുടെ റാലിക്ക് അവര്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചത്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ ജാദവ്പൂരില്‍ അമിത് ഷായുടെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഇറക്കാനും റോഡ് ഷോ നടത്താനും മമത സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ജാദവ്പൂരിലെ പൊതുസമ്മേളനവും റോഡ് ഷോയും ബി.ജെ.പി. റദ്ദാക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ജാദവ്പൂരില്‍ ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷവുമുണ്ടായി.

