ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടേയും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാനിയുടേയും ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ബോര്‍ഡിംഗ് പാസുകള്‍ വിമര്‍ശം ഉയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ എയര്‍ ഇന്ത്യ പിന്‍വലിച്ചു. എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബോര്‍ഡിംഗ് പാസുകളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടേയും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേയും ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വൈബ്രന്റ് ഗുജറാത്ത് ഗ്ലോബല്‍ സമ്മിറ്റിന്റെ പരസ്യം അച്ചടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഇതിനെതിര വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ നടപടി.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ നടന്ന ഗ്ലോബല്‍ സമ്മിറ്റിന്റെ പരസ്യം ഉള്‍പ്പെട്ട ബോര്‍ഡിങ് പാസിനെതിരെ പഞ്ചാബ് മുന്‍ ഡി.ജി.പി. ശശികാന്തയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചത്. പൊതുപണം ധൂര്‍ത്തടിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ കാണുകയോ കേള്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലേയെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

At New Delhi airport today March 25th, 2019.

My Air India Boarding Pass, prominently flashes Narendra Modi, "Vibrant Gujrat" & Vijay Rupani. Picture of boarding pass is below.

Wonder why we are wasting public money on this Election Commission, which doesn't see, hears or speak... pic.twitter.com/7t49cNIlAR