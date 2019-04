ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന പരാതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. ആകെ 426 പരാതികളാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ലഭിച്ചത്. ഇവ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇതില്‍ നിന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാതി കാണാതായത്.

പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികര്‍ക്കും ബലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത സൈനികര്‍ക്കും വോട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന മോദിയുടെ പ്രസംഗമാണ് പരാതിക്ക് കാരണമായിരുന്നത്. കൊല്‍ക്കത്ത സ്വദേശിയായ മഹേന്ദ്ര സിങാണ് ഏപ്രില്‍ 9-ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നത്.

പരാതി ഫയലില്‍ സ്വീകരിച്ച കമ്മീഷന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സൈറ്റില്‍ തന്റെ പരാതി പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് മഹേന്ദ്ര സിങ് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ പരാതി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സാങ്കേതിക പിശക് കാരണമാണ് പരാതി സൈറ്റില്‍ നിന്ന് പോയതെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പരാതി നിലവിലുണ്ടെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ പരാതി നല്‍കി രണ്ടാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞിട്ടും കമ്മീഷന്‍ പരാതിയില്‍ യാതൊരു ഇടപെടലും നടത്തിയില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷവും പ്രധാനമന്ത്രി സമാനമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയതായും വിമര്‍ശകര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

