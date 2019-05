ന്യൂഡല്‍ഹി: 2014ല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന ശേഷം രാജ്യത്ത് വലിയ സ്‌ഫോടനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനക്ക് മറുപടിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പുല്‍വാമ, പത്താന്‍കോട്ട്, ഉറി, ഗഡ്ചിരോളി എന്നിവിടങ്ങളിലടക്കം 942 സ്ഥലങ്ങളില്‍ 2014 ന് ശേഷം വലിയ ബോംബ് സ്‌ഫോടനങ്ങളുണ്ടായെന്ന് രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

മോദി ചെവി തുറന്നു വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നവസാനിക്കുന്ന രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ ഫാക്ട്‌ചെക്കര്‍ എന്ന സത്യാന്വേഷണ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ആക്രമണങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് ലിങ്കും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിരോളിയില്‍ 16 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോവാദി ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അയോധ്യയില്‍ നടന്ന റാലിയിലാണ് മോദിയുടെ വിവാദ പ്രസംഗം. ജനുവരിയില്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനും ഇതേകാര്യം പറഞ്ഞത് വിവാദമായിരുന്നു. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന ശേഷം രാജ്യത്ത് വലിയ ബോംബ് സ്‌ഫോടനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവന.

The PM says since 2014 the sounds of blasts can't be heard in India.



Phulwama...

Pathankot..

Uri...

Gadchiroli....

and 942 other major bombings since 2014.



The PM needs to open his ears and listen. https://t.co/gj1ngrZm5i