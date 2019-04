മുംബൈ/ലഖ്‌നൗ: നാലാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ മികച്ച പോളിങ്. 11 മണിവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 29.40 % പേര്‍ വോട്ടു ചെയ്തതായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക്. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 21 %, ഒഡിഷയില്‍ 11 %, മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 18.39 %, ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ 20.87 % എന്നിങ്ങനെയാണ് പോളിങ് നില.

മധ്യപ്രദേശില്‍ പത്തുമണിവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 11ശതമാനം പേര്‍ വോട്ടു ചെയ്തു.

ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒമ്പതുമണിവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 10.27 ശതമാനമാണ് പോളിങ് നില.

40 ഡിഗ്രിയോളം ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയ രാജസ്ഥാനില്‍ അതിരാവിലെ തന്നെ നിരവധി പേര്‍ വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തി. ഉച്ചക്ക് പോളിങ് കുറയുമെങ്കിലും വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിയോടെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ പോളിങ് ബൂത്തുകളില്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഒഡിഷയില്‍ വ്യാപകമായി വോട്ടിങ് മെഷീനുകള്‍ക്ക് തകരാറുകള്‍ സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ പലയിടത്തും അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Clash between TMC workers and QRF and security personnel outside polling booth number 125-129 in Asansol, after disagreement erupted between BJP & CPI(M) workers after TMC workers insisted on polling despite absence of central forces. #WestBengal pic.twitter.com/wmTE97gY4i