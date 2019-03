ന്യൂഡല്‍ഹി: വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ താന്‍ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നേതാക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അനൗദ്യോഗികമായി മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ വയനാട് മത്സരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തയെ സംബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ രാഹുലിനോട് തിരക്കിയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് രാഹുല്‍ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.

കോണ്‍ഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാല് മണിയോടെ നടക്കുന്ന ഈ വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ രാഹുല്‍ വയനാട് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം വരാനിടയുണ്ട്.

അതേ സമയം കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ രാഹുല്‍ വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. രാഹുല്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച നിലക്ക് വയനാട് മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെന്നും രാഹുല്‍ ഇവിടെ മത്സരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Rahul says i have not decided contest from wayanad