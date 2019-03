ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകള്‍ക്കൊപ്പം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിപാറ്റ് മെഷീനിലെ സ്ലിപ്പുകള്‍ എണ്ണി ഒത്തുനോക്കുന്നത്‌ എന്ത് കൊണ്ട് വര്‍ധിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് സുപ്രീംകോടതി. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഇക്കാര്യത്തില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കണമെന്ന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വോട്ടിങ് മെഷീനിലെ വോട്ടുകള്‍ക്കൊപ്പം വിവിപാറ്റിലെ 50 ശതമാനം വോട്ടുകളും എണ്ണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 21 പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി.

എണ്ണുന്ന വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ എണ്ണുന്നത്. ഇത് വര്‍ധിപ്പിക്കണം.

ഓരോ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെയും ഒരു വിവിപാറ്റ് മെഷിനിലെ സ്ലിപ്പുകള്‍ എണ്ണുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. ഇനിയും അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

ജുഡീഷ്യറി ഉള്‍പ്പടെ ഒരു സ്ഥാപനവും നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇതിന് മറുപടിയായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് വ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങള്‍ക്ക് അത്ര ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തിനാണ് വിവിപാറ്റ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത്, നിങ്ങള്‍ വിവിപാറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിനെ ആരെങ്കിലും എതിര്‍ത്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും കോടതി കമ്മീഷനോട് ചോദിച്ചു.

ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് കേസിൽ വാദം കേള്‍ക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ കോടതിയെ സഹായിക്കാന്‍ ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഓഫീസറെ ഹാജരാക്കണമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

