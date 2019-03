കൊച്ചി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കെ.സുധാകരന്‍. സംസ്ഥാന രാഷ്ടീയത്തില്‍ നില്‍ക്കാനാണ് താല്‍പര്യമെന്നും തന്റെ നിലപാട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെ.സുധാകരന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് കെ.സുധാകരന്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് സുധാകരന്റെ പിന്‍മാറ്റം. ഇതോടെ മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിക്കാന്‍ ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ തന്നെ കണ്ടത്തേണ്ടി വരും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്.

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് താല്‍പര്യം എന്നറിയിച്ച സുധാകരന്‍ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ വടകരയില്‍ മത്സരിച്ചാല്‍ ഈ സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നു. കെ.പി.സി.സി.പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തോടുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മുല്ലപ്പള്ളിയോടാണ് താത്പര്യം കാണിച്ചത്. സുധാകരനെ മൂന്ന് വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരില്‍ ഒരാളാക്കുകയും ചെയ്തു.

2014-ല്‍ പി.കെ.ശ്രീമതിയോട് 6566 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു സുധാകരന്‍ പരാജയപ്പെട്ടത്. എന്നാലിത്തവണ മണ്ഡലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെന്നും സുധാകരന്‍ വീണ്ടും മത്സരിച്ചാല്‍ ജയം ഉറപ്പാണെന്ന് പാര്‍ട്ടി കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു.

അതേ സമയം മറുഭാഗത്ത് സിറ്റിങ് എംപിയായ പി.കെ.ശ്രീമതി പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ഇനിയും വൈകാനാണ് സാധ്യത. 15-ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ആലപ്പുഴയിലും കരുത്തനായ ഒരാളെ കണ്ടേത്തേണ്ടി വരും. സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായകെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ ജോലിഭാരം കണക്കിലെടുത്താണ് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് അറിയിച്ചത്.

ഇതിനിടെ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മത്സരത്തിനിറങ്ങണമെന്ന് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് ആവശ്യമേറി. മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ അദ്ദേഹം നിലപാട് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇടുക്കിയിലോ പത്തനംതിട്ടയിലോ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പത്തനംതിട്ടയില്‍ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ സിറ്റിങ് എംപി ആന്റോ ആന്റണി ഇടുക്കിയിലേക്ക് മാറിയേക്കും. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയത്തിനായി കോണ്‍ഗ്രസ് സ്‌ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഡല്‍ഹിയില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: K Sudhakaran said he can not contest the loksabha elections