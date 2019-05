ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജീവ് ഗാന്ധി യുദ്ധക്കപ്പല്‍ കുടുംബാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അക്ഷയ്കുമാറിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിവ്യ സ്പന്ദനയുടെ വിമര്‍ശനം.

ഐഎന്‍എസ് സുമിത്രയില്‍ വെച്ചുള്ള അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് ദിവ്യ സ്പന്ദന മോദിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കനേഡിയന്‍ പൗരന്‍ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്ക പ്പലിനുള്ളില്‍ കയറുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. പ്രധാനമന്ത്രിയേയും അക്ഷയ് കുമാറിനേയും ടാഗ് ചെയ്താണ് ദിവ്യയുടെ ട്വീറ്റ്. നമ്മളില്‍ പലരും ഈ വിവാദം മറന്നിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മോദിയുമായും ബിജെപിയുമായും അടുപ്പം കാണിച്ചിട്ടുള്ള അക്ഷയ്കുമാര്‍ നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതും വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം അദ്ദേഹം മോദിയുമായി അഭിമുഖം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെയാണ് മോദി മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. നാവികസേനയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ ഐ.എന്‍.എസ്. വിരാട് രാജീവ് ഗാന്ധി സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

എന്നാല്‍ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആരോപണം വാസ്തവവിരുദ്ധമെന്ന് മുന്‍ നാവികസേനാ ചീഫ് അഡ്മിറല്‍ എല്‍. രാമദാസ്, ലക്ഷദ്വീപ് മുന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ള, റിട്ട. വൈസ് അഡ്മിറല്‍ വിനോദ് പസ്റിച്ച എന്നിവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിരാടിന്റെ മുന്‍ കമാന്‍ഡിങ് ഓഫീസര്‍കൂടിയാണ് എല്‍.രാമദാസ്.

രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള മോദിയുടെ ആരോപണത്തിനെതിരെ കടുത്ത പ്രത്യാക്രമണമാണ് കോണ്‍ഗ്രസും നടത്തിയിരുന്നത്. വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനായി മോദി സ്വന്തം ടാക്‌സി ആയയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും വെറും 744 രൂപ മാത്രമാണ് ഇതിന് നല്‍കുന്നതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Yeh teek tha? @narendramodi you took a Canadian citizen @akshaykumar with you on-board INS Sumitra. #SabseBadaJhootaModi

Here’s the link to the article, most of us have not forgotten this controversy : https://t.co/jrPNUvk2Py pic.twitter.com/SWkl78rA4F