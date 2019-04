ഹൊഷിയാര്‍പുര്‍: ബി.ജെ.പി സിറ്റിങ് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി വിജയ് സാംപ്ല. ബി.ജെ.പി ചെയ്തത് 'ഗോവധ'മാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ട്വിറ്റര്‍ ഹാന്‍ഡിലില്‍ പേരിനൊപ്പം ചേര്‍ത്ത 'ചൗക്കിദാര്‍' നേരത്തേ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.

പഞ്ചാബിലെ ഹൊഷിയാര്‍പൂരില്‍ നിന്നുള്ള സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി.ജെ.പി.ക്ക് എതിരേ കടുത്ത ആരോപണവുമായി സാംപ്ല രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫഗ്‌വാര എം.എല്‍.എ. സോം പ്രകാശിനാണ് ഹൊഷിയാര്‍പൂരില്‍ സീറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ ട്വീറ്റുകള്‍.

വളരെ ദുഖം തോന്നുന്നു, ബി.ജെ.പി ഗോവധം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തനിക്കെതിരേ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊന്നുമില്ല, തനിക്കെതിരേ ഒരാള്‍ പോലും വിരല്‍ചൂണ്ടി സംസാരിക്കില്ല. എന്തിനാണ് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മണ്ഡലത്തില്‍ വിമാനത്താവളം കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിച്ചു, പുതിയ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍, റോഡുകള്‍ ആരംഭിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതാണ് താന്‍ ചെയ്ത തെറ്റെങ്കില്‍ ഇനി വരുന്നവര്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയാണ് വിജയ് സാംപ്ല.

बहुत दुख हुआ भाजपा ने गऊ हत्या कर दी। — Vijay Sampla (@vijaysamplabjp) April 23, 2019

Content Highlights: BJP Committed Cow Slaughter Says Union Minister On Being Denied Poll Ticket