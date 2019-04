ഭോപ്പാല്‍: മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച മുന്‍ മുംബൈ എടിഎസ് തലവന്‍ ഹേമന്ദ് കര്‍ക്കറെക്കെതിരായ മലെഗാവ് സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതിയും ഭോപ്പാലിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ സാധ്വി പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂറിന്റെ പരാമര്‍ശം വ്യക്തിപരമെന്ന് ബിജെപി. മലേഗാവ് സ്‌ഫോടന കേസില്‍ പിടികൂടിയപ്പോള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങളാകാം അവരുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലെന്നും ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ കര്‍ക്കറെക്കെതിരായ പരാമശത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

ഹേമന്ദ് കര്‍ക്കറെ കൊല്ലപ്പെടാന്‍ കാരണം തന്റെ ശാപമാണെന്നും കര്‍ക്കറെ ദേശവിരുദ്ധനും മതവിരുദ്ധനുമാണെന്നുമായിരുന്നു പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂര്‍ പറഞ്ഞത്. ഇതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയരുകയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിശദീകരണവുമായി ബിജെപി പ്രസ്താവനയിറക്കിയത്.

ഹേമന്ദ് കര്‍ക്കറെയ രക്തസാക്ഷിയായി തന്നെ ബിജെപി കണക്കാക്കുന്നു. സാധ്വി പജ്ഞാ ഠാക്കൂറിന്റെ പരാമര്‍ശം വ്യക്തിപരമാണ്. കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവര്‍ക്ക് ഏല്‍ക്കേണ്ടിവന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനങ്ങളാവാം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്താനിടയാക്കിയതെന്നും ബിജെപിയുടെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

2008-ല്‍ 166 പേരുടെ ജീവന്‍ കവര്‍ന്ന മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെയാണ് ഹേമന്ദ് കര്‍ക്കറെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയുടെ തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂര്‍ പ്രതിയായ മലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് കര്‍ക്കറെയായിരുന്നു.

