ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ നടപടി നേരിട്ട ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മുഹമ്മദ് മുഹ്സിന്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത്. ചെയ്തത് തന്റെ ജോലിയാണെന്നും നീതിക്കായി കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും മുഹ്സിന്‍ എന്‍.ഡി.ടി.വിയോട് പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോപ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതിന് മുഹമ്മദ് മുഹ്സിനെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സസ്പെന്‍ഷന്‍ റദ്ദാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു.

തന്റെ ജോലി ചെയ്തതിനാണ് തന്നെ അവര്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. എനിക്കിതുവരെ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇരുട്ടില്‍ ഞാന്‍ ഒറ്റക്ക് തന്നെ പോരാടും - ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

ഒഡീഷയില്‍ വച്ചാണ് മുഹ്‌സിന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്ടര്‍ പരിശോധിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് എസ്പിജി അംഗങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ല എന്നതിന്റെ പേരില്‍ മുഹ്‌സിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പരിശോധനകളില്‍ നിന്ന് ആര്‍ക്കും ഇളവ് നല്‍കാന്‍ അധികാരമില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആക്ഷേപം. കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി, ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീന്‍ പട്‌നായിക് എന്നിവരടക്കമുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു.

