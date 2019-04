ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വീണ്ടും സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്റിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ വെല്ലുവിളി.

'പ്രിയ പ്രധാനമന്ത്രി, അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംവാദത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഭീതിയുണ്ടോ..? ഞാന്‍ താങ്കള്‍ക്ക് അത് കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കിത്തരാം. താങ്കള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താം. 1-റഫാലും അനില്‍ അംബാനിയും, 2- നിരവ് മോദി, 3- അമിത് ഷായും നോട്ട് അസാധുവാക്കലും. ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളില്‍ സംവാദം നടത്താം' - രാഹുല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. സംവാദത്തിന് ഭയം എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

നേരത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലത്തൂരില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രിക പാകിസ്താന്‍കാര്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുടേതിന് സമമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

ഈ വിമര്‍ശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ മോദിയെ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെയും രഹുല്‍ സംവാദത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. റഫാല്‍ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മുഖാമുഖം സംവദിക്കാമെന്നായിരുന്നു ജനുവരിയില്‍ രാഹുലിന്റെ ആവശ്യം. 20 മിനിറ്റ് വീതം ഇരുവര്‍ക്കും സംസാരിക്കമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.

Content Highlights: ‘Scared? Let’s go open book’: Rahul Gandhi dares PM Modi to a debate on corruption