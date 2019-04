കോഴിക്കോട്/കല്‍പറ്റ: ആവേശം കൊടുമുടി കയറിയ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ രാഹുല്‍ പറന്നിറങ്ങി. ഒപ്പം പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കി പ്രിയങ്കയും. വയനാടന്‍ മണ്ണിലേക്കുള്ള രാഹുലിന്റെ വരവ് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ആഘോഷമാക്കുകയായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ്-യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

#WATCH Congress President Rahul Gandhi holds a roadshow in Wayanad after filing nomination. Priyanka Gandhi Vadra and Ramesh Chennithala also present. #Kerala pic.twitter.com/lVxKhDxGrZ