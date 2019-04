കല്പറ്റ: വയനാട് ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ അപരന്മാരും രംഗത്തും. നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയും പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് വയനാട്ടിലെ അപരന്മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

കോട്ടയം എരുമേലി സ്വദേശിയായ കെ.ഇ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, കെ.രാഘുല്‍ ഗാന്ധി, കെ. ശിവപ്രസാദ് ഗാന്ധി എന്നിവരാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അപരന്മാര്‍.

എരുമേലി സ്വദേശിയായ കെ.ഇ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വയനാട്ടില്‍ അപരനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം തന്നെ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കെ.ഇ.യും മറ്റു രണ്ട് അപരന്മാരും വയനാട്ടിലെത്തി നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക നല്‍കിയത്.

