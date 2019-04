കോഴിക്കോട്: വയനാട് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിന് നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട് എത്തും. അന്ന് കോഴിക്കോട് തങ്ങിയ ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി രാഹുല്‍ വയനാട് കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് പോകുക. എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും രാഹുലിനൊപ്പമുണ്ടാകും. മണ്ഡലത്തില്‍ രാഹുല്‍ നടത്തുന്ന റോഡ് ഷോയിലും പ്രിയങ്ക പങ്കെടുക്കും.

സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലണ് രാഹുലിന്റെ പരിപാടികള്‍ക്ക് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നത്. പത്രികാ സമര്‍പ്പണത്തിന് എ.കെ.ആന്റണി അടക്കമുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും അനുഗമിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അതേ സമയം മോശം ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ തുടര്‍ന്ന് സോണിയാ ഗാന്ധി എത്തില്ല.

ബുധനാഴ്ച ഗുവാഹട്ടിയില്‍ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലികള്‍ക്ക് ശേഷം രാത്രിയോടെയാകും രാഹുല്‍ കോഴിക്കോടെത്തുക.

